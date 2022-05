”För att få bort köerna till bup krävs mer än pengar.”

Tillsammans med alliansen har vi tagit hjälp av privata aktörer genom att upphandla både utredningar och behandlingar. Allt för att barn inte ska behöva fastna i en ny vårdkö efter att de fått en diagnos.

Nyligen beslutade Region Skånes psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnd på Kristdemokraternas initiativ om ytterligare åtgärder: Ett medicininsättningsteam ska under 2022 fokusera särskilt på att snabbt sätta in rätt medicin och hjälp till barn som har fått en diagnos.

Men för att långsiktigt få bort köerna krävs mer än pengar. Som Rädda barnen mycket riktigt nämner är det ett stort problem att det är ont om personal på flera mottagningar inom bup. Det råder brist inom flera yrkeskategorier, till exempel psykologer, barnpsykiatriker och specialistsjuksköterskor.

Därför är det viktigt att Region Skåne är en attraktiv arbetsgivare och fångar upp nya medarbetare redan under deras utbildning. Både politiker och tjänstemän har tagit flera nya initiativ under denna mandatperiod. Det senaste är att utöka bups utbildningsmottagning där sjuksköterske- och psykologstudenter under handledning får ta emot och arbeta med barn med psykisk ohälsa.

Utbildningsmottagningen har fått gott betyg av studenterna och utvärderingarna har visat att många studenter kan tänka sig att jobba inom barn- och ungdomspsykiatri efter sin examen. Kristdemokraterna vill också införa en trohetsbonus för vårdens trotjänare, betald specialistutbildning för sjuksköterskor, öka personalens inflytande och se över schemaläggningen, inte minst för att familjens livspussel ska fungera.

Per Einarsson, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne och ordförande i regionens psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnd.

