Så mycket påverkas du av din partners snarkningar

För att samla in datan använder sig Sleep Cycle främst av mikrofon, det är vad majoriteten använder sig av och bygger på att man lägger mobilen vid nattduksbordet bredvid sängen när man sover. Men här har smartklockan på senare år skapat möjligheter för ännu mer träffsäkra sömnanalyser.

– Då tas datan in via accelerometer. Här finns möjligheten att följa rörelser på ett annat sätt än mobil. Enheten blir mer kopplad till dig som person, och riskerar inte att ta in ljud från andra. Då kan vi också läsa av användarens puls under natten, berättar Mikael Kågebäck.

Att få sina sömnanalyser så individanpassade som möjligt är något som Sleep Cycle arbetar aktivt med – och ser möjligheter att utveckla. Framåt hösten kommer man att lansera en ny lösning för snarkljud.

– Det kommer att göra det möjligt för oss att attribuera varje individuell snarkning till rätt person, även då flera sover i samma miljö. Dels kommer våra användare att få djupare insikt i sin egen snarkning, men också se hur partnerns snarkning påverkar vår användares sömn, säger Mikael Kågebäck som ser stora fördelar med den nya lösningen.

– Det kommer att ge ännu större förståelse. Ofta kan det vara så att man vaknar under natten utan att veta om det, man upplever bara att man är tröttare på morgonen. Där kan snarkljud från omgivningen vara avgörande, säger han.