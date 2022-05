Jobbskatteavdrag, familjevecka – eller lite etnisk fördrivning?

Förr kallades det repatriering och under hela 90-talet drev SD att alla invandrare som anlänt efter 1970 skulle sparkas ut.

Så har en öppet främlingsfientlig och nyss högerextrem idé nu tagit plats i seriösa tidningar, som därmed intygar att detta är en legitim ståndpunkt, en fråga bland andra.

Införa ännu ett jobbskatteavdrag? En familjevecka? Eller känner du mer för lite etnisk fördrivning?

Det är inte det enda bottennappet. Medan alla andra frågor utgår ifrån förslag som faktiskt finns kommer plötsligt ett rent påstående utan förslag: ”Mångkulturen berikar Sverige.”

Ska vi rösta på det? Är du för eller emot?

Jag räknar till fem-sex höger-vänsterfrågor om fördelning, välfärd och skatter och två klimatfrågor.

Ja. Två. Mänsklighetens ödesfråga, någon?

Det är självklart inte enkelt att välja och konstruera frågor. En enorm förändring som att förstatliga sjukvården eller gå med i Nato ställs jämte gårdsförsäljning av vin. Ordvalen blir viktiga. Är det verkligen ”banta” public service vissa vill göra? Eller skära ner? Varför fråga om att sänka biståndet och inte om att höja det?

På så vis guidar inte den här typen av kompasser oss. De styr oss.

I det här fallet lotsas vi in i kulturkriget via gal-tan-skalan. Jag testar testet genom att en gång instämma helt i allt och en gång vara helt emot allt. I det första fallet toppar SD, KD och M, medan V, MP och C får lägst noteringar. I det andra fallet det omvända.