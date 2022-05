Folkmordets offer hedras med minnesmärke i Landskrona

Under några dagar i juli 1995 blev staden Srebrenica plats för ett omfattande folkmord. Över 8 300 män och unga pojkar mördades systematiskt under några få dagar. Sedan 1993 hade Srebrenica varit en frizon under FN:s beskydd, men enligt Forum för levande historia var det inte tillräckligt skydd mot den anfallande bosnienserbiska armén.