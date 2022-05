”Desperat” Putin firar under brinnande krig

Pompa och ståt, militärparader i alla stora städer och på senare år även civila som hedrar sina i andra världskriget döda eller stridande släktingar under "Det odödliga regementets marsch". Från att under sovjettiden ha existerat i skuggan av den stora revolutionsparaden i november, har segerdagen i Putins Ryssland vuxit till den viktigaste nationella högtiden. Inte ens under pandemiåret 2020 ställdes firandet in, även om det flyttades till juni.