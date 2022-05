Den gamla franska arbetarklassen stödjer antingen Jean-Luc Mélenchon på yttersta vänsterkanten eller Marine Le Pen på den högra. Väljare på landsbygden föredrar Le Pen. De unga står längst till vänster eller röstar inte alls.

Macron gjorde rätt när han efter sin seger lät bli att triumfera och erkände att han står i skuld till dem som inte gillar hans politik men ändå röstade på honom. Många franska väljare känner sig övergivna. Macron måste ta dem och deras behov på allvar. En politisk mitt kan inte byggas på urbana eliter. Man får hoppas att Demokraterna i USA lägger det på minnet.

Översättning: Karen Söderberg

Project Syndicate

SKRIBENTEN

Ian Buruma, författare. Hans senaste bok heter The Churchill Complex: The Curse of Being Special, From Winston and FDR to Trump and Brexit.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.