Massives "Avatar"-spel släpps innan april

"Avatar: Frontiers of Pandora" är ett actionäventyrsspel ur förstapersonsvyn, där spelarna ska få utforska tidigare osedda delar av planeten Pandora. Spelet är fristående från James Camerons film "Avatar: The way of water", men det verkar inte orimligt att de två titlarna vill dra nytta av varandras uppmärksamhet.