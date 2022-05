Sverige är alltså en rodnande brud, redo att ge upp sin oskuld för den virile herr Nato?

I skrivande stund, dagen efter, ser tidningsbilden lite annorlunda ut men jag har skärmdumpat originalet för evigheten. Det är ju ett fantastiskt destillat av det klassiska bildspråket där nationen alltid är en kvinna.

Ingen feminism i världen har rått på den seglivade, patriarkala bilden av kvinnligt frodiga ängar, omslutande berg och värnlösa städer under hot av främmande män. Ett land kan skändas – våldtas – om inte de inhemska männen försvarar dess heder. I krigstider återkommer den perversa metaforiken ofelbart, extra osmakligt eftersom våldtäkt av verkliga kvinnor förekommer i krig.

Sverige fogas nu in i bilden på ett eget sätt. Nato-medlemskap framställs som en fråga om mognad. Efter 200 års avhållsamhet är fröken Sverige äntligen giftasvuxen. Girl, you’ll be a woman soon.

Redan 2013 sa dåvarande Natochefen Anders Fogh Rasmussen att Sverige var lite som en kvinna i förhållande till Nato: ”antingen är hon gravid eller så är hon det inte” (SvD 14/1-13). Försvarsminister Peter Hultqvist upprepade frasen förra året, och försäkrade att Nato inte hade kommit till.

Nu låter det annorlunda. Man börjar undra om Sverige så att säga är fucked före äktenskapet. Ni hör, det är dags att dumpa den sexuella nationalmetaforiken på historiens sophög.