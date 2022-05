Zlatan släpper NFT-samling trots vikande intresse

I slutet av mars kom den första delen i Zlatan Ibrahimovics NFT-serie "The Laws of Adrenaline: An NFT Collection". På torsdagskvällen släpper den svenske fotbollsstjärnan del två, "The Laws of Adrenaline II", där Ibrahimovic bett flera italienska konstnärer att skapa digitala verk baserade på hans senaste självbiografi "Adrenalina: Mina okända berättelser".