“Så här tidiga brukar vi inte vara, i vanliga fall kommer vi in precis innan det börjar”, säger Rolf Axel Nordström. Hustrun Birgitta intygar att det stämmer. Schemat hemma på gården är hektiskt men konserterna på Malmö Live är en fantastisk avkoppling, menar de.

Rolf Axel Nordström driver Ängavallen, en gård där det parallellt med hållbar djuruppfödning odlas ekologiska grönsaker.

– Jag brukar skoja om att man ska jobba lika många timmar i veckan som man är gammal, så jag jobbar 70–80 timmar i veckan, skrattar Rolf Axel Nordström.

– Och då behöver man något som bryter rutinerna, även om jag älskar mitt arbete, och musik är en lisa för själen. Man hamnar i en helt annan värld och det har varit en enorm saknad under pandemin. Det heter ju Malmö Live, och det ska vara just det, levande musik. Det är det som är grejen, man ska vara där just i stunden när tonerna flyger ut från de olika instrumenten, det tycker jag är viktigt.