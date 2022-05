SMHI: Risk för skogsbränder i Skåne

– Även om det är moln så har det varit torrt och kommer vara torrt och varmt även imorgon [torsdag, reds. anm.]. Vi har dock lite skurar som kommer in och dämpar risken lokalt, säger Malin Boman, meteorolog vid SMHI.

Skurarna passerar först in under förmiddagen. Sedan väntas mer regn på eftermiddagen och kvällen. Det är fortfarande osäkert var regnvädret kommer in.

– Det är fortfarande varmt och torrt där det inte kommer skurar, säger Malin Boman.

Varningen gäller stora delar av södra Sverige och delar av Svealand. För Skåne är risken ”stor” eller ”mycket stor” Runt den bohuslänska kusten är risken ”extremt stor”.

Att SMHI går ut med varningen baseras på en rad faktorer.

– Det är både hur torrt det är i marken, i luften och om det kommer nederbörd. Vindstyrkan beror det också på –hur stor spridningsrisk det finns, säger Malin Boman.

Den som måste elda utomhus uppmanas vara försiktig. Det är också viktigt att vara uppmärksam på eventuella eldningsförbud. Sådana förbud råder just nu i nio nordvästskånska kommuner: Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Ängelholm och Örkelljunga.

Veckans höga temperaturer väntas nå sin kulmen på torsdagen. Därefter blir det svalare på fredagen, innan ett lågtryck kommer in på lördagen. Då väntas en hel del regn.

– Det ser ut att kunna vara lite skurar även under söndagen men det blir lite lugnare då, säger Malin Boman.