”Yttrandefriheten är nästan helig."

Vissa röster, främst från religiöst håll, menar att yttrandefriheten inte innefattar rätten att bränna religiösa skrifter eftersom det skulle strida mot religionsfriheten. Men religionsfriheten innebär att människor är fria att tro eller inte tro på religion, och att utöva sin tro. Det är inte del av religionsfriheten att slippa få sin tro kritiserad.

Jag har svårt att bedöma om lagen om hets mot folkgrupp är en bra lag. Många länder saknar sådan lagstiftning, till exempel USA. Min oro är att tolkningen av lagen om hets mot folkgrupp kan bredda för fler inskränkningar av yttrandefriheten. Till exempel har regeringen nyligen tillsatt en parlamentarisk kommitté för att utreda om hets mot folkgrupp ska inbegripa ett förbud mot förintelseförnekelse.

Yttrandefriheten utgör en grundbult i demokratin. Alla fri- och rättigheter vilar på människors frihet att uttrycka sig fritt.

Vissa inskränkningar av yttrandefriheten är nödvändiga, men det är viktigt att slå vakt om att undantagen från yttrandefriheten är ytterst begränsade. Syftet att förhindra hets mot religiöst troende är lovvärt, men som princip är det bättre att öppet bemöta motbjudande påståenden än att låta dem gro i dunkel. Som det brukar sägas: Without freedom of speech we would not know who the idiots are.

För sekulära humanister är inget heligt. Yttrandefrihet är dock så nära vi kan komma.

SKRIBENTEN

David Rönnegard, ordförande för Humanisterna.

