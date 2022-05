Cruise hyllades med stående ovationer i Cannes

"You had me at hello'", säger Renée Zellweger till Tom Cruise i ett tårfyllt, avgörande ögonblick i filmen "Jerry Maguire". Samma känsla infann sig i festivalpalatset i Cannes när Tom Cruise på onsdagen hyllades inte mindre än två gånger. Peppen var uppskruvad till max direkt när den 59-årige skådespelaren spred sin stjärnglans över en stad och bransch som lider av post-pandemi-blues – och för en stund kändes allt nästan som vanligt igen.