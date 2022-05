Den politik Moderaterna för i Region Skåne håller inte ihop. Samtidigt som partiet på sin Facebooksida utlovar kortare vårdköer står Pontus Lindberg (M), ordförande för regionens personalnämnd, i talarstolen på regionfullmäktige och efterlyser modiga chefer som ser till att de som jobbar i vården tar den semester de är berättigade till.

Men verkligheten är sådan att medarbetare säger upp sig, och slutar lagom till sommaren börjar för att få sin sommarsemester.

Vem ska enligt Moderaternas mening jobba i sommar när många i den ordinarie personalen på chefernas uppmaning tar semester? Är det samma medarbetare som gick slitna in i en pandemi, som arbetat under två år med brister i skyddsutrustning, avsaknad av läkemedel och för lite personal? Som under två år fått arbeta på annat sjukhus än där de brukar jobba, med andra patientgrupper och en sjukdom som ingen till en början visste något om? Det är personal som sträckt sig så långt de kunnat, under så lång tid, att de nästan är på väg att brista.