– De flesta utvecklar sin närsynthet under ungdomsåren och därför är denna metod bra att sätta in tidigt. Barn kan uppleva att det är lite krångligt med hantering och rengöring, men med hjälp av sina föräldrar brukar det gå bra. Att börja med Orto–K direkt då man upptäcker barnets närsynthet kan göra enorma skillnader för hur närsynt barnet blir när det blir vuxet. Forskningen visar resultat på upp till 50 procents bromsning.

Hur fungerar det?

Linserna omformar hornhinnan så att ljuset landar på rätt ställe i ögat.

Hur länge måste jag ha linserna?

Så länge du vill vara utan glasögon eller linser på dagen. Behandlingen är reversibel, vilket innebär att om du slutar med nattlinser återgår ögonen till sin normala form, och normala synfel inom några dagar.

Kan alla ha nattlinser?

De allra flest med närsynthet under cirka -4,5 och brytningsfel under cirka -1,5 kan använda nattlinser. Personer med extremt torra ögon eller andra besvär med ögonen kan dock få obehag och avråds. Barn under 8 år brukar inte rekommenderas denna behandling.

Vad händer om jag glömmer att använda linserna en natt?

Effekten i ögonen varar minst 16 timmar, men i vissa fall upp till 48 timmar. Därefter återgår ögonen successivt till sitt normala synfel. Du bör således inte köra bil eller göra annat som kräver perfekt syn om du glömt linserna en natt. Men annars klarar du dig säkerligen bra, antingen utan glasögon eller linser, eller genom att ha ett par glasögon eller endagslinser som du använder i reservfall som kompenserar. I krisfall kan man också sätta in nattlinserna en stund på dagen, de ger perfekt syn. Exempelvis om man måste köra bil.