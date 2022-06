Ta sedan en promenad upp till Gängeviertel. Det är ett kvarter som räddats undan rivning och istället byggts upp av entusiaster till att bli ett centrum för all tänkbar kultur och konst. Här sker alltid utställningar, konserter och events. Händer det inget på förmiddagen är det bara att titta in och se vad som sker senare under kvällen. Något kommer det alldeles säkert vara.

Ta sedan en promenad genom de totalt motsatta kvarteren i Neustadt tillbaka ner mot Alstersjöarna, där de exklusiva affärerna ligger vägg i vägg och du lätt kan spendera hela reskassan om du inte håller i slantarna.