Nytt krav: reglera hemliga tv-spels-lådorna

Casinoliknande "lootlådor" i tv-spel måste regleras och konsumentskyddet behöver stärkas. Det menar intresseorganisationen Sveriges konsumenter som medverkat i den europeiska rapporten "Insert coin: How the gaming industry exploits consumers using loot boxes". Nu vädjar man till konsumentministern Max Elger att agera, rapporterar Kulturnyheterna i SVT.