Lindblad leder US Open efter rekordrunda

Snacka om drömstart. Ingrid Lindblad spelade glänsande golf på den första rundan av US Open. Efter totalt sju birdies, varav tre i rad, och bara en bogey är hon sensationellt i en preliminär ledning i majorn på totalt sex slag under par. Aldrig tidigare i US Opens historia har en amatör gått en runda på så få slag som 65.