OBOS producerar boenden på attraktiva lägen över hela landet och erbjuder fördelar för dem som är medlemmar. När ett nytt projekt är säljklart har OBOS-medlemmar förtur att välja vilken bostad just de vill ha och i utvalda bostadsprojekt kan de också dra nytta av OBOS Deläga.

- Vi har ett projekt på gång på det gamla fängelseområdet i centrala Kristianstad som är under detaljplanering och där ska vi drar igång under 2024. 80 lägenheter i femvåningshus ska det bli. Även i Helsingborgsområdet, i Ramlösa, äger vi mark, och där är projekt under planläggning. Mycket ligger ett par år fram så ännu kan vi inte gå ut med det på hemsidan, säger Anders Bolltoft.

OBOS startade i Norge och har där en halv miljon medlemmar. Men intresset är stort och antalet växer snabbt i Sverige:

–Sedan vi lanserade medlemsprogrammet i Sverige 2020 har vi fått drygt 15 000 medlemmar. Och det är allt från unga till äldre. De två grupper som sticker ut som mest intresserade är unga mellan 20 och 30 år, som vill flytta hemifrån och bilda familj, samt de som är 55 till 70 och säljer sin villa för att flytta till något mindre, säger Anders Bolltoft.