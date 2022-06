EU:s motto ”Förenade i mångfald” är långt ifrån uppnått när medborgare i unionens medlemsländer berövas sin frihet och vissa till och med tvingas betala med det yttersta priset – sina liv – på grund av sin trosbekännelse, hudfärg, etnicitet eller födelseland. Att antisemitiska partier får allt mer plats och normaliseras i EU:s beslutsfattande organ är skamligt. Den strukturella rasismen berövar människor deras medborgerliga rättigheter och berövar samhället möjligheten att ta tillvara på allas kompetens och erfarenheter.

I en undersökning framtagen av EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA – Experiences and perceptions of antisemitism, Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU – framgår att 89 procent av deltagarna upplever att antisemitismen har ökat. 72 procent upplever att även islamofobin har ökat.

Undersökningen visar tydligt att antisemitism och islamofobi är på frammarsch i EU. Det gör att EU:s politik också måste vara tydlig: Antisemitism och islamofobi ska bekämpas med full kraft. Kampen mot antisemitism måste gå hand i hand med arbetet att krossa alla andra typer av rasism. Det är beklagligt att det inte är uppenbart för Tobé och Moderaterna.

Tobé verkar inte heller göra skillnad på antisemitism och kritik mot brott mot internationell rätt, vilket är vad Israels ockupation av Palestina handlar om.

Man måste kunna stå upp för Israel och samtidigt kunna fördöma brott mot internationell rätt och visa nolltolerans mot antisemitismen.