Guide till nöjesveckan: Här är 10 saker att inte missa

1963 släppte The Beatles sitt första album. Men det var också året då både Van Morrison och Eric Clapton inledde sina musikkarriärer i banden Them respektive The Yardbirds. 59 år senare har de båda enormt långa och framgångsrika karriärer bakom sig och är ute på turnéer. Fredagen den 10 juni intar Van Morrison Mölleplatsen i Malmö för en utomhuskonsert. Och tisdagen den 14 juni uppträder Eric Clapton inomhus på Royal Arena i Köpenhamn.