Fakta

Alla hårdostar är laktosfria

Mjölksyrabakterierna omvandlar mjölkens laktos, eller mjölksocker, till mjölksyra. Så länge det finns laktos kvar förökar sig bakterierna. Därför är alla hårdostar laktosfria. Bakteriekulturerna skräddarsys så att varje ostsort får unik karaktär.



Så bildas hålen i osten

För att mjölken ska bli till ostmassa tillsätts löpe. Vid en viss temperatur omvandlas ostmassan till vassle och ostkorn. Ostkornen pressas och vasslen tappas av. Om vasslen tappas av innan pressning skapas en mängd håligheter som syrningsbakterierna kan bilda gas i under lagringen. Då får man en ost med många små hål, som till exempel Präst. Om ostmassan förpressas under vassleytan kommer begränsat med luft in och gasen som bildas pressar ut håligheter till stora klotrunda hål som till exempel Grevé.



Lång lagring ger osten starkare smak

Starterkulturen av mjölksyrabakterier avgör mycket av både smaken och texturen. Även temperaturen, luftfuktighet och lagringstiden bidrar till smakutvecklingen. Under ostens mognad bryts proteinet ner av mjölksyrabakterierna och enzym varpå smaken utvecklas. Lagringsprocessen skiljer sig åt beroende på osttyp och lagringstiden varierar från någon vecka till månader och år. Längre lagring är ett sätt att bidra till stark smak.



Ost är ett näringsrikt livsmedel

Ost innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi människor behöver få i oss varje dag. Dessutom innehåller osten en stor andel proteiner samt kalcium och vitaminer.