Tänk om våra barn haft det såhär

Så borgmästaren plockade upp skorna och ställde in dem i rådhusets entré. Så att alla skulle se ”hur det smärtar familjerna att skolorna måste stänga igen.”

Den hårdföra tyska inställningen till pandemin var länge väldigt omskriven – näst intill omsjungen – i Sverige. Många minns säkert den tyske korrespondenten Christian Stichler, som på Folkhälsomyndighetens presskonferenser ställde så många detaljerade frågor om asymptomatisk smitta att han, enligt ett reportage i DN, nådde ”en sorts dold stjärnstatus”. ”Svenska journalister”, förkunnade Svenska Dagbladets ledarsida, kunde ”lära av tyska”.

Så fortsatte det. Dagens Nyheters ledarsida hyllade ”det politiska ledarskapet” i grannlandet: ”Tyskland stänger ner – Sverige fortsätter mot högre smittotal utan fler åtgärder”. Den som bläddrar igenom mediearkiven från pandemins första år kan hitta otaliga förhastade analyser om anledningarna till Tysklands förmodade framgång. Var det det federala systemet som bidrog till att landet agerade mer resolut? Var det det frenetiska testandet som var nyckeln?

Idag känner vi till resultatet av den tyska politiken. Enligt WHO:s färska genomgång av dödligheten under pandemin hade Tyskland en överdödlighet på 116 per 100 000 invånare under 2020 och 2021, högre än både Storbritannien (109) och Spanien (111), och mer än dubbelt så högt som Sverige, vars överdödlighet stannade på 56 per 100 000 invånare.