Andi gick på damtoaletten – vakter misstänks för grov misshandel

Det var i lördags kväll som Andi Malm, 37 år, befann sig på nattklubben Babel i Malmö med sina två vänner. När Andi, som är transperson, skulle gå på toaletten upptäckte han att herrarnas saknade bås med möjlighet att stänga om sig. Eftersom han inte kände sig bekväm med det gick han istället in på en toalett som hade det. När han var på väg in på toaletten möttes han av Babels personal som sa åt honom att han inte fick gå in där då det är en damtoalett. Han valde att gå in på toaletten ändå.