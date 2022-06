Guide till nöjesveckan: Här är 10 saker att inte missa

Att Roskildefestivalen öppnar igen efter två års paus måste nog vara en av de starkaste markörerna för slutet på pandemin. Festivalområdet öppnar redan den 25 juni för festglada campare, men den som hellre sparar på ryggvärken kan vänta till den 29 juni då årets första artister går på scenen. Under festivalveckan spelar artister som Dua Lipa, The Blaze, Robert Plant, Erika de Casier och The Strokes. Nytt för i år är en särskild biljett för besökare under 25, som ska garantera plats åt unga som missat sin Roskildedebut under pandemin.