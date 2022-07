Skånes moderater dansar med vem de vill

De vill träffas på torget så klart. Eslövs kronjuvel som invigdes i september och redan vunnit två utmärkelser. Nu värmer solen, barn plaskar i det strömmande vattnet och snart hoppas man att fler torghandlare hittar tillbaka. Talande nog är det två mäklarfirmor som är de senaste att flytta in i tomma lokaler här. Eslöv växer, slår nu sitt befolkningsmål med råge. Under mandatperioden har en ny gymnasieskola öppnats och en handfull nya butiker har flyttat in på det nya handelsområdet.