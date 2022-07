Glaskrossarna dränerar klubbkassan: Man är rätt uppgiven

Rutor hinner inte bytas innan de krossas på nytt. Anställda går in nattetid för att städa upp glassplitter.



Gång efter annan drabbas fotbollsklubben Svedala IF av inbrott och skadegörelse.



– Man är rätt less och uppgiven, väntar bara på larmen, säger ordförande Linda Jönsson.