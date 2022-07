”Kanske är jag mer fascinerad av kattvaktandets ädla yrkesroll än vad jag borde vara”

Även om man blivit ombedd att besöka en lägenhet för att ta hand om växter eller katter känns det kriminellt att vrida om nyckeln och kliva in i någons privata sfär utan att den själv är där. Under pågående semesterperiod i Malmö, där vägen till jobbet är ödsligt tom på morgonen och 35:ans buss är välfylld vid lunchtid, har jag blivit ombedd av att vara kattvakt under ett par dagars tid.