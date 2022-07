”Instabiliteten på energimarknaderna speglar en världsekonomi som tappar fart.”

Under de senaste två och ett halvt åren har världens olje- och gaspriser varit utsatta för efterfrågechocker och utbudschocker – och ibland båda samtidigt. Instabiliteten på energimarknaderna återspeglar en världsekonomi som är på väg att tappa fart, skriver ekonomen Kenneth Rogoff.

Priset på råolja (Brent) sjönk från "normala" 68 US-dollar per fat i slutet av 2019 till 14 US-dollar per fat i april 2020 när covid-19-pandemin spred sig över världen. Två år senare, i mars 2022, steg priset till 133 US-dollar per fat efter att Ryssland invaderat Ukraina. Nu sjunker priset igen på grund av växande farhågor om en recession i USA. Men priset kan stiga kraftigt om den kinesiska ekonomin återhämtar sig från den dvala som orsakats av dess nollcovidpolitik.

Vad kommer att hända härnäst och hur kan beslutsfattarna hålla ögonen på miljömässig hållbarhet i denna marknadsoro?

En anledning till att olje- och gaspriserna är så volatila är att den kortsiktiga efterfrågan på energi reagerar mycket snabbare på förändringar i tillväxten än på prisförändringar. Så när det sker en energichock kan det krävas en enorm prisförändring för att rensa marknaden.