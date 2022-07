Minnesord om Per Edstrand

Per föddes in i en golffamilj och kom själv i kontakt med spelet under barndomens somrar i Falsterbo. Efter tidig skolgång i födelsestaden Malmö avlade han studentexamen i Sigtuna varpå han vann inträde vid Handelshögskolan i Göteborg och utexaminerades som civilekonom. Efter några års anställning vid Levis Jeans i San Fransisco återvände han till Sverige och familjeföretaget Bröderna Edstrand. Efter chefsskap för Stockholmsdelen kom han att övertaga ledningen av hela företaget med säte i Malmö. Golfen var långt upp i åren ett centralt intresse för honom förutom jakt och fiske på familjens marker i Jämtland. Om det senare må andra vittna.