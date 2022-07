Efter de tuffa åren: Hamnfestivalen i Limhamn återvänder på mindre yta

Det är många krafter som nu börjar ladda inför Hamnfestivalen i Limhamn. Övre raden: Lotte Parmatow (Toxic Boogie m fl), Gitte Knutson (festivalchef), Alexander Valencia och Malin Kurtz (zumbainstruktörer i Teammotion), Katja Hjelm och Ingela Hansson (musikduon Katja & Ingela), Patrich Parmatow (Toxic Boogie), Axel Dahl (Coral the Color), scenvärden Alexandra Hamnede, Daniel Werthén (My yoga room) och Johanna Stavert (Öresunds unga symfoniker). Undre raden: Lasse Twetman (konstnär), Anna Malmsjö Ahlberg och Lotta Holm (keramiker), Lisa Hamre (My yoga room), Maria Stille, Pontus Stenkvist och Caroline Leander (”Primadonnans död”) samt Per Engström och Kerstin Karlsson (Öresunds unga symfoniker). Den gula stolen är en singelstol där man ska sätta sig om man letar efter en ny partner.

Bild: Jonas Gillberg