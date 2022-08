"I biljettkassan har jag direktkontakt med kunderna. Många ringer in för att köpa biljetter, fråga om konserthuset eller konserter, eller om det är något som inte funkar på hemsidan så erbjuder vi service. Sen kan man förstås också köpa biljetter på plats och hämta ut biljetter, så då har vi mer face to face-kommunikation. Har någon tappat bort något eller har ett klagomål eller kritik antingen på en konsert eller på konserthuset så är det vi som tar emot det och tar det vidare, och det är alltid bra att höra vad som kan förbättras, man kan alltid bli bättre! Men en stor majoritet är glada och jättenöjda.

Jag började jobba på Malmö Live för ett år sedan, jag kom in precis när pandemin börjat avta lite under sommaren, och sen tog fart igen vid jul, så jag har fått se både hur det är med vanliga konserter och hur man höll konserter under pandemiläget.