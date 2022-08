Hon sätter ihop ett program som man ska sjunga under respektive termin, höst och vår, och det är en oerhörd bredd på låtarna. Nu i våras var det allt från Johann Sebastian Bach till Peps Perssons Oh boy, det är den bredden.

Lunchkören har samlat in pengar till olika välgörenhetsprojekt under årens lopp, på Anders Palms initiativ. FOTO: Johan Bävman

Så det är inga krusiduller över huvud taget, och det är helt gratis. Men i det sammanhanget kan jag också säga att jag har tagit initiativ till olika typer av insamlingar till välgörande ändamål. Vi har samlat in pengar till Musikhjälpen varje år de senaste fem åren eller så, även när vi har legat i träda på grund av pandemin. Och nu i våras tog jag initiativ till att samla in pengar till UNICEF för det som händer i Ukraina, och trots att vi låg i träda då lyckades vi få in 10 350 kronor, som sedan dubblerades genom att Akelius Foundation lovat att skänka lika mycket som samlades in.

Jag tycker att Lunchkören är ett koncept som borde spridas, det är verkligen underbart på alla sätt och vis!"

