”Idrotten måste in i samhällets alla dimensioner.”

En studie utförd av forskare vid Mälardalens högskola visar att tiden som svenskar avsätter för fysisk aktivitet minskade betydligt under coronapandemin. Nära hälften av befolkningen utförde överhuvudtaget ingen mycket ansträngande fysisk aktivitet, jämfört med en tredjedel före pandemin. Tiden för måttligt ansträngande aktivitet minskade i genomsnitt med 100 minuter per vecka, och tiden för mycket ansträngande aktiviteter (som till exempel löpning) med 30 minuter. Stillasittandet ökade med 40 minuter per dag.

De som tränade mycket redan innan pandemin ökade mängden träning, medan de som redan tränade lite gjorde det ännu mindre eller hade slutat helt. Andelen som inte rörde sig alls ökade framför allt bland unga i åldrarna 16–29 år.