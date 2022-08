Det här är ditt land – synd det här med Kebnekaise

Jag tänkte ta hjälp av en sång för att checka av nationens hälsa.

Den skrevs 1939 av den amerikanske trubaduren Woody Guthrie. Han var då dödligt trött på att höra ”God bless America” vart han gick. Guthrie tyckte att Irving Berlins hit förföljde både honom och det amerikanska trasproletariat som inte alls känt sig särskilt välsignat genom den stora depressionen. Så han skrev en enkel sång om kärleken till det amerikanska landskapet, om att landet var här ”for you and me”. I en första radikal version skrev han en refräng som ville säga att det var människan och inte Gud som kunde återupprätta Amerikas medkänsla. När titeln mildrades till ”This land is your land” kunde alla sjunga med.