MFF-podden: Var finns den röda tråden?

Max Wiman, Fredrik Hedenskog och Fredrik Lindstrand är tillbaka i studion och serverar ett matigt avsnitt som till att börja med handlar om Europa. Hur ska man summera MFF:s kvalspel? Vad är Braga, Union Berlin och Union St Gilloise för lag? Och vilka förväntningar och förhoppningar bär MFF med sig in i gruppspelet?

Därefter kommer samtalet in på det som kanske är mer intressant just nu – trender som synts under stora delar av säsongen och som accentuerades i 0–1-förlusten hemma mot Kalmar.

Var finns identiteten, intensiteten och desperationen?

Varför roterar man så mycket att kontinuiteten försvinner?

Vilka nyförvärv har egentligen levererat?

Håller MFF för hårt i plånboken?

Hur länge kan man ha en tillfällig tränarlösning?

Vad är styrelsens vision för Malmö FF?

Hur många spelare är bättre nästa år?

Betyder cupen mer än någonsin nu?

