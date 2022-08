Nic Schröder slog igenom som sångare i Nic & the Family 2004, och gjorde under åren efter det mycket barn-tv och blev även Guldbaggenominerad för sin roll i filmen Hata Göteborg (2007). Senast vi kunde se honom på scen i Malmö var i huvudrollen i Kal P. Dal – En rockhyllning 2018. Båda hans föräldrar är danska, och även fast han själv är uppvuxen i Sverige blev han under sin uppväxt matad med Kim Larsen och hans band Gasolin från kusinerna i Danmark. Och den första autograf han fick var Kim Larsens, när han var åtta år gammal och var på besök i danska Århus.

– Jag och mina kusiner var på en festivalplats och under soundchecken såg jag Kim Larsen och kutade fram för att få en autograf. Men han stod där med en stor macka med rågbröd och en tre gånger fetare ostskiva mellan, och det var som att jag inte existerade. Han öppnade turnébussen och klev bara in, och jag stod där ensam utan mina kusiner. Men nån därinne måste ha sagt nåt i stil med "Vänta lite, du kan inte ignorera en liten kille sådär", så han kom snart ut igen och sa "Nå, skal du så have en autograf?" Och när han sa det flög det ut en ostbit och fastnade i pannan på mig, etsade sig in som nån sorts kastmärke!