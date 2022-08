Lunds ekonomi slår i backen – skatten kan behöva höjas

Lunds kommun har de senaste åren vant sig vid att göra stora överskott. År 2020 gick kommunen 423 miljoner kronor plus, vilket då var rekord. 2021 slogs rekordet och resultatet landade på 598 miljoner kronor. Även i år ser det ut att bli ordentligt överskott: prognosen pekar just nu på plus 365 miljoner kronor.