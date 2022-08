Fakta

Lördag 3 september

16.00: IK Oddevold - IFK Malmö

Söndag 4 september

15.00: FC Trollhättan - Torns IF

Måndag 5 september

19.00: Ängelholms FF - BK Olympic

Fredag 9 september

18.30: Torns IF - Lunds BK

Lördag 10 september

13.00: BK Olympic - Falkenbergs FF

16.00: IFK Malmö - FC Trollhättan

Lördag 17 september

13.00: Lindome - BK Olympic

13.00: Ängelholms FF - Torns IF

16.00: Lunds BK - IK Oddevold

16.00: Åtvidabergs FF - IFK Malmö

Lördag 24 september

13.00: Torns IF - Tvååkers IF

16.00: BK Olympic - FC Trollhättan

16.00: IFK Malmö - Vänersborgs IF

16.00: Qviding -Lunds BK

Med reservation för ändringar.