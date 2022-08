Folket ska rösta om hamnen – men forskarna vill skrota lokala folkomröstningar

Den 10 januari 2020 stod Axel Bengtsson i rådhusets foajé med tre tjocka pärmar under armen. De innehöll 4354 namnteckningar som krävde att folket skulle få säga sitt om infarten till hamnen i Trelleborg. Kommunledningen vill att trafiken leds in från öster via en ny ringväg runt centrum. Folkuppropet vill att trafiken ska fortsätta komma in västerifrån.