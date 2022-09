Pontus Rasmusson är en tönt – men det vet väl varenda elvaåring?

Marie Pettersson är kritiker, förläggare och skribent på kultursidan.

Pontus Rasmusson. Säger dig namnet något? Ja, kanske om du har barn i nioårsåldern och uppåt, och kanske om dessa barn konsumerar Tiktok, Youtube, Instagram eller Snapchat. Själv har jag tillbringat otaliga timmar tillsammans med mina barn framför olika influencers kvalitetsvarierade kanaler – förundrats över Jocke och Jonnas lustiga spöklekar, frågat mig vem av killarna i I just want to be cool som just denna vecka gjort den bästa pizzan eller vilken hudkräm Therese Lindgrens hund ska testa härnäst. Det är den tragikomiska vardagen för barnfamiljer post-Bolibomba-åldern, ett oredigerat, smutsigt, någon gång förvisso genialiskt, kaos, där marknadsföring och content sömlöst fogas samman.