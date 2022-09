Fi valspurtar med flod av motioner

Men i veckan slog Fi på stort. I torsdags lämnade partiets två fullmäktigeledamöter Dmitri Ivanov och Maja Grubelic in nio olika motioner.

Förslagen handlar om allt från kollektivtrafik i Genarp och ökad transparens i den kommunala demokratin till elevhälsa på sfi och utökad läxhjälp.

– Motionerna har skrivits under lång tid. Tankarna har kommit under mandatperioden och vi har väl samlat upp dem, men inte haft bra möjligheter och tid att lämna in dem. Vi tänkte att det kunde vara ett bra tillfälle nu, säger Dmitri Ivanov.