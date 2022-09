Sydsvenskan och en lång rad andra tidningar drabbades hårt av hackerattacker under valvakan. Det är uppenbart att det finns krafter som vill skada den fria journalistiken.

Under ungefär 45 minuter mellan 21.45 och 22.30 var det svårt eller omöjligt för de flesta prenumeranter att ta sig in på Sydsvenskan.se. Under den sista kvarten av den tidsperioden lyckades vi få igång vår nödsajt där vi kunde berätta om det allra viktigaste som hände under den kanske mest intensiva delen av rösträkningen.

Vi drabbades alltså inte av en utan av flera attacker vars tydliga syfte var att stoppa nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Ännu är det för tidigt att säga något detaljerat om attackerna. Det ser ut som att en av dem egentligen riktades mot en annan tidning inom vår koncern Bonnier News, men vars effekt spred sig till oss. Minst en ytterligare riktades direkt mot Sydsvenskan. Den kunde dock våra egna skyddsmekanismer avvärja och ni läsare drabbades inte alls. De närmaste dagarna kommer vi att jobba stenhårt för att försöka förstå mer exakt vad som hände och varför.