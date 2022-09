”Detta vill jag ändra på när jag nu fått förtroendet att sitta i riksdagen.”

Idag betalar en svensk låginkomsttagare nästan dubbelt så mycket skatt som en dansk – trots att det totala skattetrycket är något högre i Danmark än i Sverige.

I Danmark är de som har låga inkomster i stor utsträckning fredade, betalar relativt mindre i skatt än svenskar med motsvarande inkomst. De politiker som styr Danmark vill underlätta både för människor att starta nya företag och integrationen av nyanlända.

Låt mig ge två exempel på hur de svenska skatterna slår mot företagare:

• En person vill starta ett företag i sitt hem. Det gör att det i stort sett inte finns några kostnader förutom den egna lönen. Av 1 000 fakturerade kronor ska 200 betalas i moms, 250 i sociala avgifter och 32 procent i skatt. Kvar blir 370 kronor, alltså en tredjedel. Det borde finnas en variant där företagare som har en låg inkomst slipper att betala så mycket i skatt.

• En företagare har under ett liv byggt ett bolag, ordnat försörjning åt ett antal personer och varje månad betalat in de skatter jag tog upp i förra exemplet för sig själv och sina anställda. Företagaren säljer nu sitt bolag och det hus hen bott i många år. På vinsten vid husförsäljningen måste hen betala 22 procent i skatt, på försäljning av företaget 50 procent i skatt. Där hen inte gjort annat än bott betalas alltså hälften så mycket i skatt jämfört med skatten på hens hårda arbete under många år.