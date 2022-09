Många körer har legat på is under pandemin. Men Spontankörens körledare, röstpedagogen Inger Ohlin, har hållit igång kören digitalt och nu kör kören med full fart igen. Under Kulturnatten ger kören en konsert med musik förknippad med Abba, Laleh, Peps, Sonya Hedenbratt och Hasse å Tage.