Alcaraz gör succé – även på sociala medier

Årets US Open-mästare fick inte bara 2,6 miljoner dollar i prispengar efter finalen mot norske Casper Ruud. När Carlos Alcaraz lättad föll ned på marken på Arthur Ashe Stadium i New York kunde han också glädjas åt mer än en kvarts miljon nya följare på Instagram, enligt US Bets. Sedan dess har ytterligare 100 000 följare anslutit.