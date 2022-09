Kulturnatt, kassetter och Ankan – här är 13 tips för nöjesveckan

För exakt trettio år sedan hette två av Lunds mest omtalade popband Beagle och Brainpool. Det senare har fortsatt i decimerad skara genom åren, men Beagle splittrades i mitten av 90-talet. Nu ska bägge banden stå på scen under "Made by Lund" som är fredagens uppladdning inför lördagens Kulturnatt i Lund. ”Made by Lund”-showen ska ledas av Lundasonen Henrik Johnsson och gästas även av Malena Laszlo och Christopher Wollter. På Kulturnatten blir det sedan 300 programpunkter med musik, utställningar, konst, föreläsningar och mycket annat.