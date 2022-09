Spårarbete stoppar tågen mellan Malmö och Lund

Det kommer att vara helt stopp i tågtrafiken på Södra stambanan från midnatt natten till måndag 19 september fram till midnatt natten till den 29 september. Direktbussar kommer att gå var femte minut mellan Malmö C och Lund C. Var femtonde minut kommer dessutom bussar att köra via Burlöv, Åkarp och Hjärup.