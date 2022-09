”Besparingar på el kan drabba människors psykiska hälsa.”

I Sverige har vi har vant oss vid att vi kan kolla på tv så länge vi vill, ladda mobiltelefonen flera gånger per dag, ha lampor tända både dag och natt och gå runt i t-shirt och shorts mitt i vintern. Så kan det inte fortsätta under det kommande vinterhalvåret.

Det är ingen hemlighet att den psykiska ohälsan ökar under kriser. Färskast i minnet är covid-19-pandemin, som träffade även dem som inte allvarligt insjuknade till följd av viruset. Isolering och ensamhet blev en dyster tillvaro för många, varpå depression, ångest och oro förbistrade vardagen.

Moderaternas energipolitiska talesperson Carl-Oskar Bohlin sade nyligen i SVT:s Agenda att ingen kommer att använda el för nöjes skull under vintern. Miljöpartiets språkrör Per Bolund lyfte i samma debatt fram att genom justerade värme- och ventilationssystem, kan förbrukningen dras ned med upp till 25 procent.

Därför måste också landets politiker agera. De kan visserligen inte göra allt, men de bör vara lyhörda för hur människor reagerar på det läge som nu uppkommer och göra vad de kan för att stärka befolkningens möjlighet att trots de åtgärder som sätts in kunna ha ett bra liv. Bara friska människor har möjlighet att jobba fullt ut och bidra till samhället.

En studie från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm av Elin Ekblom Bak och Victoria Blom, visade att de levnadsvanor människor anammat under pandemin även senare fanns kvar och påverkade livet negativt. En upplevd psykisk ohälsa uppmärksammades bland deltagarna i studien, i takt med att förändrade negativa vanor levde vidare.

Som i alla kristider finns det även under en energi- och ekonomikris utvägar för var och en. Ett sätt att motverka att må dåligt är att umgås med nära och kära i naturen. Det existerar en oändlig verklighet bortom hemmets väggar som väntar på att bli upptäckt. Forskning har visat att när vi rör på oss tillsammans, stimuleras vi fysiskt och socialt, men även mentalt.

Det har också visat sig att mindre skärmtid kan leda till bättre mående. I takt med att vi uppmanas använda våra skärmar under begränsade former för att hålla nere elförbrukningen, uppkommer möjligheten att istället inhämta information på annat sätt. Att läsa böcker under dagsljus är bra både för hjärnan och för ögonen.

Människor kan alltså göra mycket på egen hand, men samhället måste också ha beredskap för att besparingarna på el kan drabba människors psykiska hälsa.

