Hilary Mantel förenade engelsk wit med lika engelsk wisdom

Svante Weyler är förläggare, författare och journalist.

När Hilary Mantel var en liten flicka meddelade hennes mor en dag att en ny man, Jack, skulle flytta in hos dem. Hilary fick inte veta vad det var för fel på hennes pappa, men eftersom katoliker i den lägre medelklassen i nordvästra England inte skiljde sig så flyttades pappan ut ur föräldrarnas sovrum och in i Hilarys rum och Jack tog hans plats bredvid modern. Till sist blev arrangemanget omöjligt och, skriver Hilary Mantel i sin självbiografi ”Skuggan av ett liv”, efter det nämndes han inte med ett ord.

”Really?”, frågade jag henne där hon en minnesvärd gång satt hemma vid vårt matsalsbord, inbjuden till Sverige för att tala om sina romaner om Cromwell. ”Yes, really”, svarade Mantel, ”you see, my mother was very good at creating scenes.” Sådan mor, sådan dotter.